Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» Б — «Барселона»: Гави открыл счёт на 17-й минуте

«Атлетик» Б — «Барселона»: Гави открыл счёт на 17-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Мигель Анхель Ортис Арьяс. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17'     0:2 Ямаль – 53'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Гави с передачи Алекса Бальде.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.

Материалы по теме
В «Барселоне» отреагировали на срок дисквалификации Винисиуса, сравнив с Левандовским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android