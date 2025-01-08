«Атлетик» Б — «Барселона»: Гави открыл счёт на 17-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Мигель Анхель Ортис Арьяс. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Барселоны».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17' 0:2 Ямаль – 53'
На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Гави с передачи Алекса Бальде.
Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.
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