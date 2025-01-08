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«Барселона» предлагает «Бетису» арендовать Ансу Фати до конца сезона — источник

«Барселона» предлагает «Бетису» арендовать Ансу Фати до конца сезона — источник
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«Бетис» заинтересован в нападающем «Барселоны» Ансу Фати. Каталонский клуб предлагает «Бетису» арендовать игрока до конца сезона. Об этом сообщает El Correo de Andalucia.

По информации источника, футболист может покинуть каталонский клуб до конца января из-за разбирательств с регистрацией игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Отмечается, что каталонцы предложили «Бетису» возможность взять Фати в аренду до конца сезона и теперь ждут ответ от клуба из Севильи.

Напомним, действующее соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне игрок сыграл за каталонцев восемь матчей, результативными действиями в которых не отметился. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 15 млн.

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