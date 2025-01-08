Защитник «Алании» Алексей Татаев перешёл в «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург», выступающий в Российской Премьер-Лиге, объявил о трансфере 26-летнего защитника «Алании» Алексея Татаева.

«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации. Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде. Мы рады приветствовать Алексея в ФК «Оренбург», — приводит слова президента клуба Кирилла Волженкина официальный сайт «Оренбурга».

В текущем сезоне Алексей Татаев провёл за «Аланию» во всех турнирах 20 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета и взятии курса на омоложение стартового состава.