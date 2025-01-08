«Атлетик» Б — «Барселона»: Ямаль увеличил преимущество гостей на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Мигель Анхель Ортис Арьяс. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте Ламин Ямаль забил второй гол «Барселоны» с передачи Гави.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.