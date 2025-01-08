«Ювентус» намерен подписать игрока «ПСЖ» Коло Муани — Джанлука Ди Марцио

«Ювентус» нацелен на подписание нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани, который должен покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб поддерживает контакт с окружением футболиста. Нападающего могут взять как на правах аренды, так и на условиях полноценного трансфера. Ожидается, что игрок в ближайшее время даст свой ответ.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Коло Муани в зимнее трансферное окно, так как футболист не входит в планы главного тренера клуба Луиса Энрике.

Коло Муани сыграл 14 матчей во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, где забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовое соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.