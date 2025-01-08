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Леонид Слуцкий: медиафутбол в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол

Леонид Слуцкий: медиафутбол в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о влиянии медиафутбола на профессиональный.

— В профессиональных футбольных клубах есть финансирование медиаотделов? Когда это началось?

— Недавно. Ты говоришь о том, что медийный футбол повлиял на профессиональный? Да. Поэтому я хорошо отношусь к медиафутболу. Он в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол.

Ко мне на Бомбонеру (футбольная школа Слуцкого в Волгограде. – Прим. «Чемпионата»), в которой занимаются 500 детей, приезжали действующий чемпион России в составе «Зенита» Караваев, Щенников, Алексей Березуцкий, который тогда возглавлял ЦСКА, но их никто не знает. Дети знают только Дзюбу и Федоса (Фёдор Маслов, блогер и вратарь «Амкала». – Прим. «Чемпионата»).

Они не знают Караваева. Мне, с одной стороны, обидно. С другой стороны, я как нормальный человек должен задуматься – а почему? — сказал Слуцкий на видео для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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