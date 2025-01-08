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Бентанкур упал на шею в матче с «Ливерпулем», его унесли с поля на носилках

Бентанкур упал на шею в матче с «Ливерпулем», его унесли с поля на носилках
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьёзную травму в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

На седьмой минуте матча при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

Права на видео принадлежат Premier League.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Вчера, 7 января, состоялась первая встреча первой полуфинальной пары, в которой сыграли лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».

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