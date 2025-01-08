«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: в первом тайме счёт не открыт

Наступил перерыв в первом полуфинальном матче английского Кубка лиги по футболу, в котором встречаются лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0.

На седьмой минуте полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму и покинул поле на носилках.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Вчера, 7 января, состоялась первая встреча первой полуфинальной пары, в которой сыграли лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».