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«Барселона» победила «Атлетик» Бильбао и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Атлетик» Бильбао и вышла в финал Суперкубка Испании
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Закончился матч матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Главным арбитром встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Барселоны».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17'     0:2 Ямаль – 52'    

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, гол забил полузащитник «Барселоны» Гави с передачи Алекса Бальде. На 53-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Ламин Ямаль с передачи Гави. На 82-й минуте защитник «Атлетика» Оскар де Маркос забил первый гол хозяев, но мяч не был защитан из-за офсайда. На 86-й минуте полузащитник «Атлетика» Иньяки Уильямс сократил отставание своей команды, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён.

По итогам матча «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится 12 января. Соперник каталонского клуба определится в четверг, 9 января, в матче между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Начало игры — в 22:00 мск.

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