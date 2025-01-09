«Тоттенхэм» сделал заявление не фоне травмы Родриго Бентанкура
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Лондонский «Тоттенхэм» сделал официальное заявление о состоянии полузащитника команды Родриго Бентанкура после травмы, полученной в первом полуфинальном матче английского Кубка лиги с «Ливерпулем».
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'
«Мы можем подтвердить, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», — говорится в заявлении пресс-службы клуба, опубликованном на официальном сайте.
На седьмой минуте матча при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках.
Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
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