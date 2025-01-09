«Бавария» намерена продлить контракт с Мюллером — Плеттенберг

«Бавария» рассматривает возможность предложения полузащитнику мюнхенской команды Томасу Мюллеру нового контракта до 2026 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, ключевым условием этой сделки является согласие футболиста на сокращение зарплаты. Отмечается, что у «Баварии» нет уверенности в том, что Мюллер согласится.

Напомним, у футболиста истекает контракт с клубом по окончании сезона. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.