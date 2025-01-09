Гарри Магуайра лишили водительских прав за превышение скорости — BBC

Центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра лишили водительских прав за превышение скорости. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, нарушение правил дорожного движения попало на камеры. Суд лишил Магуайра прав на 56 дней и оштрафовал на £ 666. Также футболист обязан оплатить судебные издержки в размере £ 120 и внести дополнительную плату в размере £ 266. Отмечается, что игрок не присутствовал на слушаниях, а в суде выступал его законный представитель.

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.