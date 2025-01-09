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«Тоттенхэм» одержал победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ливерпулем»

«Тоттенхэм» одержал победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ливерпулем»
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Завершился первый полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Тоттенхэма».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

На седьмой минуте матча при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Счёт в матче был открыт на 86-й минуте, отличился полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Вчера, 7 января, состоялась первая встреча первой полуфинальной пары, в которой сыграли лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».

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