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Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на решение о временной регистрации Ольмо и Виктора

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на решение о временной регистрации Ольмо и Виктора
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении Высшего совета по спорту Испании (CSD) разрешить зарегистрировать на вторую часть сезона-2024/2025 игроков каталонской команды — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора.

«Узнал, что парни зарегистрированы в автобусе. Я первым делом сообщил Пау и Дани, а также всей команде. Это потрясающая новость для нас. Клуб и команда в восторге от этого решения», — приводит слова Флика beIN Sports.

Напомним, ранее Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Ольмо и Виктора в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), пока апелляция «Барселоны» будет рассматриваться в судебных инстанциях.

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