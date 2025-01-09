Президент «Атлетика» недоволен решением зарегистрировать Ольмо. В «Барселоне» ответили

Президент «Атлетика» из Бильбао Йон Уриарте высказался о решении Высшего совета по спорту Испании (CSD) поддержать «Барселону» в вопросе регистрации её игроков — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025.

«Пока нет подробной информации. Полагаю, это временная мера, принятая политическим органом. Теперь Ла Лиге и Королевской испанской футбольной федерации придётся отстаивать своё решение. Просто удивительно, что мы сейчас сталкиваемся с абсолютно гротескной историей. Подобные ситуации не идут на пользу испанскому футболу» — приводит слова Уриарте Marca.

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал ответный комментарий по высказываю Уриарте: «Очень доволен за игроков, потому что решение вынесли в нашу пользу… А президент «Атлетика» должен беспокоиться о своих делах или он считает себя выше закона? У каждого бывают трудности. Клуб старается сделать всё возможное, чтобы решить их. Это вопрос справедливости. Если нам дают шанс, значит на это есть весомые причины».

Напомним, недавно завершился первый полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» одолала «Атлетик» со счётом 2:0.

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