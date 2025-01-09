«Ливерпуль» потерпел первое поражение за 25 матчей
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«Ливерпуль» потерпел первое поражение за 25 матчей во всех турнирах. В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги команда проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:1.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'
Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из 24 игр без поражений подряд. Ранее команда одержала 20 побед и четыре раза сыграла вничью.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
Отметим, «Ливерпуль» является действующим победителем турнира. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша команда обыграла лондонский «Челси» со счётом 0:1.
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