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Арне Слот раскритиковал судейство после поражения в матче с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

Арне Слот раскритиковал судейство после поражения в матче с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот остался недоволен решение судьи не удалять полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Бергвалля в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Решение, которое он принял, сильно повлияло на результат сегодняшнего вечера. Здесь мне не так много есть что сказать.

Четвертый арбитр объяснил мне, почему, по его мнению, это не была вторая желтая карточка, и он, вероятно, услышал это от главного судьи. Что можно сказать об этом — он сказал, что игрок не остановил контратаку. Любой тренер скажет, что предпочел бы вторую желтую карточку, чем штрафной удар», — приводит слова Слота BBC.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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