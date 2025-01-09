Ла Лига выступила с заявлением о решении Высшего совета по делу Ольмо и Виктора

Испанская Ла Лига на официальном сайте опубликовала заявление, где выразила полное несогласие с решением Высшего совета по спорту Испании (CSD) поддержать регистрацию игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025.

«Ла Лига была информирована о постановлении президента Высшего спортивного совета, который, не дав возможности лиге и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) высказать свои доводы, принял меры предосторожности по запросу «Барселоны» и футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. Это решение сохраняет лицензии игроков в силе до принятия окончательного решения по поданной апелляции касательно соглашения Комитета по мониторингу координационного соглашения RFEF и Ла Лиги. В связи с этим Ла Лига хочет прояснить следующее:

Резолюция была принята без передачи апелляции в лигу или RFEF, а также без возможности обеим сторонам представить свои аргументы. Таким образом, Ла Лига в данное время не осведомлена о причинах, указанных игроками и «Барселоной» в их апелляции.

Ла Лига внимательно проанализирует суть решения с целью подачи необходимых апелляций. При этом выражает своё полное несогласие с данным решением.

Кроме того, договор комитета по мониторингу координационного соглашения RFEF и Ла Лиги подтверждает ранее принятое решение Ла Лиги об отказе в выдаче предварительных лицензий, а также решение RFEF о недопущении футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора к игре, что было зафиксировано в официальном протоколе.

Тем не менее, в резолюции рассматривается несколько аспектов, касающихся прав футболистов на продолжение своей спортивной карьеры в Испании. Этот вопрос будет изучен лигой после получения необходимых документов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

Ранее Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Ольмо и Виктора в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании.