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Ван Дейк: Бергвалля должны были удалять, но спустя минуту он забил победный гол

Ван Дейк: Бергвалля должны были удалять, но спустя минуту он забил победный гол
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что полузащитника «Тоттенхэма» (0:1) Лукаса Бергвалля должны были удалять в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Думаю, было довольно очевидно, что это должна была быть вторая жёлтая для Бергвалля. На мой взгляд, это было совершенно ясно. Совпадение или нет, но спустя минуту он забил победный гол.

Есть как есть. По моему мнению, он судья допустил ошибку, и я ему это сказал. Он считает, что не допустил, но, думаю, это было совершенно очевидно, и все на скамейке знали, что должна была быть жёлтая карточка. Там был лайнсмен, четвертый судья, VAR, главный арбитр, но второй жёлтой не последовало. Я не говорю, что это причина нашего сегодняшнего поражения, но это был ключевой момент в игре», — приводит слова ван Дейка BBC.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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