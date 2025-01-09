Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о тяжёлой травме Бентанкура в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о тяжёлой травме Бентанкура в игре с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о серьёзной травме полузащитника своей команды Родриго Бентанкура, из-за которой футболист не смог продолжить полуфинальную игру Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«У меня нет всей информации. Насколько я понимаю, он в сознании и был в сознании, когда добрался до раздевалки. Мы отвезли его в больницу, чтобы проверить. Это беспокоило и всегда вызывало беспокойство, но, надеюсь, с ним всё будет в порядке.

Я не хочу строить догадки. Это была какая-то травма головы. Она была достаточно серьёзной, чтобы его товарищи по команде беспокоились о нём», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Напомним, на седьмой минуте встречи при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» сделал заявление не фоне травмы Родриго Бентанкура

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android