Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о тяжёлой травме Бентанкура в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о серьёзной травме полузащитника своей команды Родриго Бентанкура, из-за которой футболист не смог продолжить полуфинальную игру Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0).

«У меня нет всей информации. Насколько я понимаю, он в сознании и был в сознании, когда добрался до раздевалки. Мы отвезли его в больницу, чтобы проверить. Это беспокоило и всегда вызывало беспокойство, но, надеюсь, с ним всё будет в порядке.

Я не хочу строить догадки. Это была какая-то травма головы. Она была достаточно серьёзной, чтобы его товарищи по команде беспокоились о нём», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Напомним, на седьмой минуте встречи при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

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