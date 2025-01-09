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Президент «Фенербахче» рассказал о будущем Моуринью после критики чемпионата Турции

Президент «Фенербахче» рассказал о будущем Моуринью после критики чемпионата Турции
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Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о будущем главного тренера клуба Жозе Моуринью в клубе.

«Независимо от того, выиграем мы титул или нет, Жозе Моуринью должен продолжать исполнять свой долг. Мы будем продолжать работать с ним. Этот вопрос стабильности очень важен. Мы пригласили качественного специалиста», — приводит слова Коча Goal.

Ранее Моуринью раскритиковал турецкий чемпионат.

Моуринью возглавил «Фенербахче» в летнее трансферное окно. На данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков.

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