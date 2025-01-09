Президент «Барселоны» в грубой форме оскорбил Ла Лигу и RFEF во время матча с «Атлетиком»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально отреагировал на решение Высшего совета по спорту (CSD) временно разрешить зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, когда президент сине-гранатовых получил известие о том, что Ольмо и Виктор зарегистрированы, он несколько раз повторил повторил грубые нецензурные оскорбления в адрес чиновников и представителей Ла Лиги Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые ранее отклонили регистрацию.

Когда Лапорта увидел президентов территориальных федераций, он совсем вышел из себя. Он крикнул: «Вы бесстыжие люди! Негодяи!» Затем президент каталонцев на эмоциях пнул что-то внутри кабины, где он располагался во время матча.

Слова Лапорты запечатлели камеры на VIP-ложе стадиона «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия), где проходил полуфинал Суперкубка Испании, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «блауграны».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: