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Роберто Карлос отреагировал на слухи о том, что живёт на базе «Реала»

Роберто Карлос отреагировал на слухи о том, что живёт на базе «Реала»
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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос отреагировал на слухи о том, что он поселился на базе «сливочных» из-за развода с женой, с которой прожил в браке 15 лет.

«В последние дни я стал замечать, что обо мне и моей семье распространяются ложные и дискредитирующие истории. Хотя я ценю конфиденциальность, я чувствую себя обязанным опровергнуть необоснованные слухи о моей жизненной ситуации. Эти сфабрикованные истории полностью лживы и, похоже, рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание читателей.

Я остаюсь в частном доме при поддержке членов моей семьи. Моя команда юристов рассматривает эти иски и примет соответствующие меры. Я прошу соблюдать конфиденциальность в отношении личных вопросов и благодарю тех, кто продолжает поддерживать меня в течение этого времени», — написал Карлос на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс будет сложным из-за состояния бывшего футболиста, которое оценивается примерно в € 160 млн. Отмечается, что Карлос был вынужден обосноваться на клубной базе «Реала», так как в одном из двух домов в Испании живут его супруга и две общие дочери, а в другом – её родственники.

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