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«Ювентус» встретился с «Барселоной» для обсуждения трансферов троих игроков — La Stampa

«Ювентус» встретился с «Барселоной» для обсуждения трансферов троих игроков — La Stampa
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Итальянский «Ювентус» встретился с представителями «Барселоны» для обсуждения возможного трансфера уругвайского защитника сине-гранатовых Рональда Араухо в стан «зебр». Об этом сообщает издание La Stampa.

По информации источника, «Барселона» также предложила ««джаллоросси» вингера Ансу Фати и центрального защитника Андреаса Кристенсена. Отмечается, что «Ювентус» на данный момент не заинтересован в испанце и датчанине, но готов обсудить с каталонцами переход Араухо.

Ранее сообщалось, сто Араухо готов перебраться в Турин в качестве полугодовой аренды, чтобы вернуться в форму после тяжёлой травмы и получить игровую практику.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в одном матче Кубка Испании, где отдал голевую передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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