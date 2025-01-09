Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Суперкубка Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о выходе своей команды в финал Суперкубка Испании после победы в полуфинальной игре с «Атлетиком» (2:0).

«Мы заслужили эту победу. Понимаю, что по ходу игры мы не доминировали, как обычно. Не хватало контроля с нашей стороны, но я счастлив. Нашей целью был выход в финал, и мы рады, что прошли туда и сыграли «на ноль», — приводит слова Флика Marca.

Финальный матч Суперкубка Испании состоится 12 января в 22:00 мск также в Саудовской Аравии. Соперник каталонского клуба определится в сегодня, 9 января, в матче между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: