Генич отреагировал на эпизод с незасчитанным голом в матче «Атлетика» с «Барселоной»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался о спорном эпизоде полуфинального матча Суперкубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной», который завершился победой каталонцев со счётом 2:0. Напомним, на 87-й минуте встречи форвард бискайцев Иньяки Уильямс отличился голом, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда.

«Как отменили гол Бильбао?! Вроде Френки отдавал назад, разве нет?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, на трансляции видно, что нидерландский хавбек Френки де Йонг в борьбе отдавал передачу назад, которую перехватил вингер баскской команды Иньяки Уильямс, после чего убежал один на один с голкипером сине-гранатовых Войцехом Щенсны и пробил низом под дальнюю штангу.

Всего за с 80-й минуты главный арбитр встречи дважды отменял взятие ворот «Барселоны» из-за положения вне игры.

Решающий матч Суперкубка Испании состоится 12 января в 22:00 мск.

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