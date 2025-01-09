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Эдуард Мор: конечно, «Спартаку» нужно избавляться от Виллиана Жозе

Эдуард Мор: конечно, «Спартаку» нужно избавляться от Виллиана Жозе
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что красно-белым нужно продать бразильского нападающего Виллиана Жозе.

«Это неудачное приобретение, тут не может быть двух мнений. Я не сомневаюсь в его мастерстве, он умеет играть в футбол. Но Жозе приехал абсолютно немотивированным. Знаю, что его оставляли готовиться с тренером по физподготовке, чтобы он привел себя в форму и сбросил вес, но если у человека нет желания — ты его никак не заставишь. Конечно, «Спартаку» нужно избавляться от него, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Жозе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезон он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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