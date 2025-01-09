Покинувший поле на носилках Бентанкур опубликовал пост о своём состоянии

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур, получивший серьёзную травму в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем» (1:0), выложил пост с фотографией на своей странице в соцсетях, где рассказал о своём состоянии после пребывания в больнице.

Фото: Из личного архива Родриго Бентанкура

«Всё хорошо! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой», — подписал Бентанкур фотографию на своей странице в соцсети.

Напомним, на седьмой минуте встречи при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

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