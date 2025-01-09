Слот высказался о поражении «Ливерпуля» в первом полуфинале Кубка лиги с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, который завершился со счётом 0:1.

«Что уж там, мы действительно ненавидим проигрывать, но все же есть и положительный момент: всегда лучше проиграть, когда впереди есть ответный матч. В этой встрече обе команды старались активно прессинговать. Мне сегодняшняя игра понравилась немного больше, чем в воскресенье, хотя она была совершенно иной.

Сегодня мы, безусловно, сыграли достаточно хорошо, чтобы добиться положительного результата. Мы не заслуживали поражения», – приводит слова Слота BBC.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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