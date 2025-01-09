Стали известны первые итоги переговоров между представителем Рашфорда и «Миланом»

Вчера, 8 января, состоялась первая встреча между представителями английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и советом директоров «Милана». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры ещё не продвинулись, во время встречи «Милан» представил свой проект, но пока не сделал официального предложения.

Отмечается, что итальянский клуб рассматривает оплачиваемую аренду. Кроме того, интерес к футболисту продолжают проявлять «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», с которыми представители Рашфорда также планируют встретиться.

В нынешем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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