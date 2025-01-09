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Стало известно состояние Левандовского. Поляк хромал после полуфинала Суперкубка Испании

Стало известно состояние Левандовского. Поляк хромал после полуфинала Суперкубка Испании
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Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не получил серьёзного повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:0). Об этом сообщает журналист Sport.es Тони Хуанмарти в соцсетях.

По информации источника, несмотря на то, что 36-летний поляк хромая покинул поле, игрок избежал травмы, а его состояние оценивается, как «в порядке». Отмечается, что ничего не угрожает его выходу на поле в финале Суперкубка Испании.

Напомним, Левандовски вышел в стартовом составе на матч с «Атлетиком» и был заменён на 73-й минуте игры. Результативными действиями поляк не отметился.

В текущем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Финальный матч Суперкубка Испании состоится 12 января

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