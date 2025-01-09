Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал игру своей команды в матче с 1/2 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 1:0.

«Мы играли против сильной команды с хорошими атакующими игроками, которые постоянно бегали и усложняли нам задачу. Мы создавали возможности. На мой взгляд, не совсем явные шансы, но их было достаточно, чтобы мы могли забить.

Временами мы могли бы сыграть лучше. Это часть футбола. Временами мы неплохо проходили их оборону, но они защищались гораздо лучше, чем когда мы были здесь пару недель назад», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).