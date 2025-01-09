Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в матче с «Тоттенхэмом»

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал игру своей команды в матче с 1/2 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 1:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Мы играли против сильной команды с хорошими атакующими игроками, которые постоянно бегали и усложняли нам задачу. Мы создавали возможности. На мой взгляд, не совсем явные шансы, но их было достаточно, чтобы мы могли забить.

Временами мы могли бы сыграть лучше. Это часть футбола. Временами мы неплохо проходили их оборону, но они защищались гораздо лучше, чем когда мы были здесь пару недель назад», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Материалы по теме
Ван Дейк: Бергвалля должны были удалять, но спустя минуту он забил победный гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android