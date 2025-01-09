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«Бенфика» вышла в финал Кубка лиги Португалии, разгромив «Брагу» с дублем Анхеля Ди Марии

«Бенфика» вышла в финал Кубка лиги Португалии, разгромив «Брагу» с дублем Анхеля Ди Марии
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В ночь с 8 на 9 декабря мск на нейтральном стадионе «Магальяйнш Песоа» в португальской Лейрии завершился полуфинальный матч Кубка лиги Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Брагой». Крупная победа со счётом 3:0 осталась за футболистами «Бенфики».

На 27-й минуте первый гол в матче забил 36-летний аргентинский полузащитник «орлов» Анхель Ди Мария. Минутой позже левый защитник Альваро Каррерас удвоил счёт. На 37-й минуте Ди Мария оформил дубль, установив окончательный результат.

В финале Кубка лиги «Бенфика» сыграет с лиссабонским «Спортингом».

Кубок лиги Португалии, 1/2 финала

  • «Бенфика» — «Брага» — 3:0

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