Экс-форвард «Ман Юнайтед» оценил перспективы Роналду играть после 40 лет

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем прокомментировал форму 39-летнего форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и ответил на вопрос, сможет ли португалец играть в футбол, когда ему будет больше 40 лет.

«Сможет ли Криштиану Роналду продолжать играть, когда ему исполнится больше 40 лет? Всё зависит от ситуации. В этом возрасте восстановление после ушибов и небольших травм становится значительно сложнее.

У него потрясающее тело, и он ухаживает за ним гораздо более тщательно, чем игроки моего поколения.

Если кто-то и сможет продолжать играть в таком возрасте, то это точно он, так как заботится о себе очень тщательно», — приводит слова Шерингема Goal.com со ссылкой на интервью BoyleSports.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста оценивается в € 12 млн.