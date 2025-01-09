Стала известна реакция Фати на своё отсутствие в заявке на полуфинал Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выразил удивление из-за своего отсутствия в заявке матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:0. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, игрок не страдает от каких-либо травм. Фати считает, что клуб хочет продать его или отдать в аренду. Сам же футболист хочет остаться в расположении каталонской команды.

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. Действующее соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отличился результативными действиями.