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Стала известна реакция Фати на своё отсутствие в заявке на полуфинал Суперкубка Испании

Стала известна реакция Фати на своё отсутствие в заявке на полуфинал Суперкубка Испании
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выразил удивление из-за своего отсутствия в заявке матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:0. Об этом сообщает COPE.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17'     0:2 Ямаль – 52'    

По информации источника, игрок не страдает от каких-либо травм. Фати считает, что клуб хочет продать его или отдать в аренду. Сам же футболист хочет остаться в расположении каталонской команды.

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. Действующее соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отличился результативными действиями.

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