Стала известна реакция Фати на своё отсутствие в заявке на полуфинал Суперкубка Испании
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выразил удивление из-за своего отсутствия в заявке матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:0. Об этом сообщает COPE.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17' 0:2 Ямаль – 52'
По информации источника, игрок не страдает от каких-либо травм. Фати считает, что клуб хочет продать его или отдать в аренду. Сам же футболист хочет остаться в расположении каталонской команды.
Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. Действующее соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отличился результативными действиями.
Комментарии
- 9 января 2025
-
07:15
-
06:19
-
06:12
-
05:34
-
05:28
-
05:11
-
04:50
-
04:31
-
04:23
-
04:19
-
04:06
-
03:44
-
03:30
-
03:18
-
02:56
-
02:45
-
02:41
-
02:30
-
02:15
-
01:47
-
01:41
-
01:27
-
01:05
-
00:50
-
00:23
-
00:22
-
00:00
- 8 января 2025
-
23:57
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:16
-
22:50
-
22:40
-
22:21