Кински-младший отреагировал на сухую победу «Тоттенхэма» в своём дебютном матче

21-летний чешский вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Антонин Кински-младший прокомментировал свой первый матч за «шпор», который прошёл 8 января в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.

«Я большой мечтатель… но об этом я никогда не мечтал, это потрясающе», — приводит слова Кински-младшего Sky Sports.

Напомним, чешский вратарь заключил контракт с «Тоттенхэмом» в начале января этого года. Действующее соглашение рассчитано до 2031 года. В текущем сезоне голкипер провёл во всех турнирах 30 игр, в которых пропустил 18 голов, 15 встреч провёл «на ноль».