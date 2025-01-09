Кински-младший отреагировал на сухую победу «Тоттенхэма» в своём дебютном матче
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21-летний чешский вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Антонин Кински-младший прокомментировал свой первый матч за «шпор», который прошёл 8 января в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'
«Я большой мечтатель… но об этом я никогда не мечтал, это потрясающе», — приводит слова Кински-младшего Sky Sports.
Напомним, чешский вратарь заключил контракт с «Тоттенхэмом» в начале января этого года. Действующее соглашение рассчитано до 2031 года. В текущем сезоне голкипер провёл во всех турнирах 30 игр, в которых пропустил 18 голов, 15 встреч провёл «на ноль».
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