«Наполи» хочет подписать хавбека «Челси» в это зимнее трансферное окно

Руководство «Наполи» хочет подписать итальянского центрального полузащитника «Челси» Чезаре Казадея уже в это январское трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А и планирует в этом сезоне выиграть чемпионат. Главный тренер Антонио Конте считает, что трансфер Казадея усилит команду, ведь он полностью соответствует его требованиям.

Напомним, Казадей перешёл в «Челси» в августе 2022 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне футболист сыграл шесть матчей, результативными действиями не отметился.