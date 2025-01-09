Защитник «Барселоны» раскритиковал решение о двух матчах дисквалификации Винисиуса

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о дисквалификации нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).

«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на четыре матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — приводит слова Мартинеса Barca Universal.

Напомним, перед тем, как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён. Помимо пропуска двух матчей, бразильский футболист обязан выплатить штраф в размере € 600.