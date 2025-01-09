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Защитник «Барселоны» раскритиковал решение о двух матчах дисквалификации Винисиуса

Защитник «Барселоны» раскритиковал решение о двух матчах дисквалификации Винисиуса
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о дисквалификации нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на четыре матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — приводит слова Мартинеса Barca Universal.

Напомним, перед тем, как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён. Помимо пропуска двух матчей, бразильский футболист обязан выплатить штраф в размере € 600.

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