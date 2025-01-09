«Реал» Мадрид — «Мальорка»: во сколько начнётся матч Суперкубка Испании, где смотреть
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Сегодня, 9 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вчера, 8 января, определился первый финалист Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0. В составе победителей отличились полузащитники Гави и Ламин Ямаль.
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