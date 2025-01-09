Павел Недвед вошёл в руководящий состав «Аль-Шабаба»

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед назначен на должность спортивного директора саудовского «Аль-Шабаба». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Чешская легенда Павел Недвед назначен спортивным директором», — написано в сообщении «Аль-Шабаба».

После завершения игровой карьеры 52-летний Павел Недвед работал в «Ювентусе», где был отстранён на восемь месяцев от футбольной деятельности из-за расследований о махинациях руководства клуба.

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 23 очка за 13 матчей.