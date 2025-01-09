Павел Недвед вошёл в руководящий состав «Аль-Шабаба»
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Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед назначен на должность спортивного директора саудовского «Аль-Шабаба». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Чешская легенда Павел Недвед назначен спортивным директором», — написано в сообщении «Аль-Шабаба».
После завершения игровой карьеры 52-летний Павел Недвед работал в «Ювентусе», где был отстранён на восемь месяцев от футбольной деятельности из-за расследований о махинациях руководства клуба.
«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 23 очка за 13 матчей.
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