«Тоттенхэм» прервал неудачную серию из четырёх матчей, обыграв «Ливерпуль»

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Вчера, 8 января, «Тоттенхэм Хотспур» победил «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги со счётом 1:0. Таким образом, команда Ангелоса Постекоглу прервала неудачную серию из четырёх матчей.

Ранее «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» (3:6), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в матчах английской Премьер-лиги.

Автором победного гола в матче с «Ливерпулем» стал полузащитник Лукас Бергвалль. Он отличился на 86-й минуте с передачи Доминика Соланке.

Во вторник, 7 января, прошла первая встреча в другой полуфинальной паре Кубка английской лиги. «Арсенал» дома принял «Ньюкасл Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 2:0. В составе «Ньюкасла» отличились нападающий Александер Исак и полузащитник Энтони Гордон.