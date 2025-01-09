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«Очень горжусь». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о победе в матче с «Ливерпулем»

«Очень горжусь». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о победе в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о первом матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Я очень горжусь. Снова нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Мы начали игру, как мне показалось, очень хорошо, но затем потеряли Родриго [Бентанкура], и, судя по тому, как это произошло, было довольно неприятно видеть, как партнёр по команде падает таким образом. И снова нам пришлось взять себя в руки, справиться с этим и перестроиться.

Я очень горжусь игроками, я всегда ими гордился. Наши результаты оказались не такими хорошими не из-за недостатка стараний, уж точно не из-за них, просто мы не смогли добиться стабильности, необходимой для получения нужных нам результатов. Я просто горжусь тем, что они чувствуют себя хорошо, что они получают награды за свою тяжёлую работу. Наши фанаты тоже, мы помогли им пережить трудные времена, считаю, они были великолепны. Мы ничего не добились, но я думаю, что это чувство — одержать победу над сильным соперником в большой игре… Я действительно рад за всех», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

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