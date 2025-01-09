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Александр Бубнов оценил вариант с возможным возвращением Квинси Промеса в «Спартак»

Александр Бубнов оценил вариант с возможным возвращением Квинси Промеса в «Спартак»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак». В настоящее время нидерландский футболист выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

«Не знаю, как спартаковские фанаты, но для других, тех же фанатов «Зенита», он — уголовник. Будут освистывать в каждом матче, зачем это нужно красно-белым? Ему-то понятно: хочет играть на более высоком уровне, а с такой репутацией, кроме «Спартака», его из больших клубов никто не возьмёт.

Есть ли спортивный смысл в приглашении? Не думаю, что он игрок стартового состава. На скамейке сидеть — здесь бы подошёл, но всё же: зачем это «Спартаку»?» — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» 2 марта.

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