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В Чили высказались о работе спортдиректора «Спартака» Кахигао в национальной команде

Чилийский спортивный журналист, работающий на Deportes 13, Игнасио Морага оценил работу испанца Фрэнсиса Кахигао в национальной команде.

«За период работы Кахигао в сборной Чили был незначительный прогресс. Он не внёс больших вкладов или изменений в команду», — сказал Морага в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В пятницу, 3 января, московский «Спартак» объявил о назначении Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора. До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся португальский специалист Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).