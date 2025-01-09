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«ПСЖ» присматривается к молодой звезде «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» присматривается к молодой звезде «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в чемпионате Франции. К 20-летнему аргентинцу присматривается «Пари Сен-Жермен», сообщает The Times.

Согласно сведениям источника, Гарначо готов сменить клуб, так как он потерял место в составе «красных дьяволов» после прихода на тренерский мостик Рубена Аморима. Ранее СМИ даже сообщали о конфликте португальского специалиста с Алехандро.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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