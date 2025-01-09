Корнаухов назвал фаворита матча между «Реалом» и «Мальоркой» в Суперкубке Испании

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». По мнению Карнаухова, однозначным фаворитом встречи является «Реал».

«Реал» — фаворит 100%, несмотря на то что «Мальорка» в этом сезоне хорошо выступает. С равными командами «Мальорка» играет довольно успешно, но может получить 1:5 от «Барселоны», как было несколько игр назад», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Реалом» и «Мальоркой» состоится сегодня, 9 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Вчера, 8 января, определился первый финалист Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0. В составе победителей отличились полузащитники Гави и Ламин Ямаль.