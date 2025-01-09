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«Блестяще». Постекоглу оценил дебют Кински-младшего за «Тоттенхэм» в игре с «Ливерпулем»

«Блестяще». Постекоглу оценил дебют Кински-младшего за «Тоттенхэм» в игре с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о дебюте голкипера Антонина Кински-младшего в матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Блестяще. Фантастика. Когда я разговаривал с ним перед тем, как мы подписали контракт, у меня сложилось впечатление, что у него есть некая уверенность, которая, вероятно, противоречит его годам. Я поставил перед ним грандиозную задачу — сыграть против, возможно, лучшей команды в мире на данный момент, в большом матче, в полуфинале. Он просто великолепно с этим справился. Надо отдать должное Йохану [Ланге] и его команде, они были очень высокого мнения о нём как о футболисте, который будет соответствовать нашему стилю и будет усердно работать, чтобы добиться этого сейчас. И вы можете понять почему. Он — выдающийся игрок», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

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