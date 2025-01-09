Александр Шикунов: надо молиться, что Виллиан Жозе уйдёт из «Спартака»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Виллиана Жозе. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в бразильскую «Баию».

«Надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из «Спартака». Слава богу, что он уйдёт. Ненормально, что футболист уходит из клуба спустя полгода, но в «Спартаке» просто с ним не угадали. На такого игрока можно даже не смотреть. «Бетис» — хороший клуб, где Жозе много забивал, но вдруг куда-то всё делось. Это нонсенс. «Спартаку» нужно было срочно закрыть позицию нападающего после ухода Соболева, поэтому была лёгкая временная запара. По маленьким деньгам за Жозе и его статистике в «Бетисе» он должен был закрыть требуемую позицию. Но, к сожалению, Виллиан подвёл себя и «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.