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Виктор Файзулин назвал фаворита РПЛ сезона-2024/2025

Виктор Файзулин назвал фаворита РПЛ сезона-2024/2025
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Бывший футболист «Зенита» и ряда российских клубов РПЛ Виктор Файзулин поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В качестве фаворита турнира он выделил «Зенит». Однако сине-бело-голубым необходимо справиться с внутренними сложностями, считает Виктор. Также Файзулин оценил игру и потенциал «Краснодара», назвав его главным конкурентом «Зенита».

«Фаворит всё равно «Зенит». Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим «Зенит» справится, всё будет в порядке.

«Краснодар»? У них хорошая группа атаки — мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своём месте находятся. По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент «Зенита», — приводит слова Файзулина «Матч ТВ».

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