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Илья Абаев: в «Монако» Головин чувствует себя как дома

Илья Абаев: в «Монако» Головин чувствует себя как дома
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Бывший футболист Илья Абаев высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Нужно понимать, есть ли у Головина возможность перейти в клуб уровня «ПСЖ» или нет. Но в «Монако» он железный футболист стартового состава. Вероятно, Александр комфортно чувствует себя в «Монако». Прямо как дома, ведь он уже играет там много лет и является лидером клуба», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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