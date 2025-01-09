Илья Абаев: в «Монако» Головин чувствует себя как дома

Бывший футболист Илья Абаев высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Нужно понимать, есть ли у Головина возможность перейти в клуб уровня «ПСЖ» или нет. Но в «Монако» он железный футболист стартового состава. Вероятно, Александр комфортно чувствует себя в «Монако». Прямо как дома, ведь он уже играет там много лет и является лидером клуба», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.